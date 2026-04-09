Экс-глава МИД Абхазии вернулся на работу в администрацию Путина

«Ведомости» узнали о приходе экс-главы МИД Абхазии Ардзинбы на работу в Кремль
Экс-глава МИД Абхазии Инал Ардзинба вернулся на работу в администрацию президента России Владимира Путина. Как утверждают «Ведомости» со ссылкой на три близких к Кремлю источника, 35-летний уроженец Сухума получил должность начальника одного из департаментов в новом управлении по стратегическому партнерству и сотрудничеству, созданном в 2025 году.

Собеседники газеты уточняют, что Ардзинбе предлагали более высокий пост референта — третью позицию в иерархии управления после начальника и его заместителя, — но он якобы предпочел вернуться на госслужбу именно в статусе руководителя департамента. По мнению одного из источников «Ведомостей», его выбор объясняется тем, что для внешних коммуникаций наименование должности главы департамента является более понятным и прозрачным.

Новое кремлевское подразделение начало работу 29 августа 2025 года. Согласно указу президента от 8 декабря, в задачи этой структуры входит разработка международных проектов, подготовка встреч главы государства с иностранными делегациями и содействие приграничному сотрудничеству. Управление занимается стратегическим сотрудничеством с Абхазией, Южной Осетией, Молдавией, Приднестровьем, Арменией и государствами Глобального Юга. Эти направления перешли под кураторство Сергея Кириенко после отставки Дмитрия Козака.

Инал Ардзинба приходится родственником первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинбе, является выпускником Высшей школы экономики (ВШЭ) и изначально делал политическую карьеру в РФ. В 2012 году он руководил форумом «Молодежная Стратегия-2020», затем представлял страну на саммитах «Молодежной восьмерки» в Вашингтоне и «Группы двадцати» в Санкт-Петербурге, а в 2014 году перешел на работу в управление по приграничному сотрудничеству АП, которое тогда курировал Владислав Сурков.

До 2024 года Ардзинба занимал пост главы МИД Абхазии, после чего уехал в Москву. Из-за работы с ДНР и ЛНР в 2015 году Киев объявил Ардзинбу в международный розыск.

Ранее турпоток из России в Абхазию резко вырос.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

