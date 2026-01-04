Размер шрифта
Турпоток из России в Абхазию вырос на 20%

Логуа: турпоток из России в Абхазию в 2025 году составил 1,6 млн человек
Yulia Raneva/Shutterstock/FOTODOM

Туристический поток из России в Абхазию в 2025 году составил 1,6 млн человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра туризма республики Астамура Логуа.

«По данным министерства туризма, организованный туристический поток за период с 1 января по декабрь 2025 года составил 1 640 000 человек, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года (1,364 миллиона человек)», — уточнил Логуа.

По словам министра, в начале мая 2025 года, после 30 лет перерыва, было возобновлено прямое авиасообщение между Россией и Абхазией.

Аэропорт в Сухуме расположен в 18 километрах от столицы Абхазии, Сухума, неподалеку от села Дранда в Гулрыпшском районе. Он был построен в 1960-х годах, и до закрытия в 1993 году, мог обслуживать до 5 тысяч пассажиров в день в пиковые даты туристического сезона.

29 декабря все районы Абхазии остались без электричества из-за сильного снегопада. В течение дня на месте происшествия работали ремонтные бригады. Впоследствии энергоснабжение в республике было восстановлено.

Ранее для российских детей изменились правила въезда в Абхазию.

