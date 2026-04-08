В Кремле оценили шансы на скорое возвращение США к переговорам по Украине

Песков: РФ ждет возвращения переговорщиков США с иранского трека на украинский
Россия ценит посреднические усилия американской администрации в урегулировании конфликта с Украиной и ждет, когда переговорщики США освободятся от «иранских дел». Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге.

Отвечая на вопрос о том, есть ли надежда на активизацию работы по урегулированию вооруженного противостояния с Украиной, пресс-секретарь президента РФ напомнил, что сейчас для Вашингтона первоочередной является работа на иранском треке. Он выразил надежду на то, что «в обозримой перспективе» ситуация на Ближнем Востоке нормализуется настолько, чтобы США могли переключить свое внимание обратно на переговорный процесс с участием России и Украины и приступить к организации трехсторонних встреч.

Накануне американский лидер объявил, что США достигли соглашения о двухнедельном перемирии с Ираном. При этом буквально несколькими часами ранее он угрожал полностью уничтожить эту страну и ее население.

По предварительным данным, 10 апреля в Исламабаде состоится первый раунд переговоров между делегациями двух стран. Президент США подчеркнул, что готов при необходимости вернуться к силовому сценарию развития событий, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал достигнутое перемирие хрупким.

Ранее Зеленский назвал город, где готов встретиться с Путиным в любом формате.

 
