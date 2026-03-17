Стубб сообщил о приближении переломного для отношений ЕС и России момента

Стубб: ЕС приближается к моменту, когда надо начать прямой диалог с Россией

Для Евросоюза приближается момент, когда придется восстановить прямой диалог с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, его слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что мы приближаемся к тому моменту, когда каналы для политического диалога с Россией необходимо будет открыть», — сказал финский лидер во время выступления в одном из аналитических центров Великобритании.

По его мнению, диалог ЕС с Россией должен происходить от имени всех членов объединения, а не с каждой отдельной страной. Стубб считает, что это позволит Евросоюзу выстроить более согласованную позицию по ключевым вопросам политического диалога с РФ.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон предложил европейским коллегам вернуться к диалогу с Россией, подчеркнув, что дальше откладывать этот разговор невозможно. Он сообщил, что Франция уже восстановила каналы связи с РФ на техническом уровне и призвал партнеров в ЕС сделать то же самое. Он отметил важность «хорошо организованного европейского подхода».

К нормализации отношений с Москвой также призывает премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. По его словам, ЕС не способен ни военным, ни экономическим путем повлиять на РФ без поддержки США, поэтому единственный выход — заключение сделки с Россией, считает он.

Ранее посол РФ назвал попытки возобновить диалог с Евросоюзом бессмысленными.