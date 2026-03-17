Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Стубб сообщил о приближении переломного для отношений ЕС и России момента

IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Для Евросоюза приближается момент, когда придется восстановить прямой диалог с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, его слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что мы приближаемся к тому моменту, когда каналы для политического диалога с Россией необходимо будет открыть», — сказал финский лидер во время выступления в одном из аналитических центров Великобритании.

По его мнению, диалог ЕС с Россией должен происходить от имени всех членов объединения, а не с каждой отдельной страной. Стубб считает, что это позволит Евросоюзу выстроить более согласованную позицию по ключевым вопросам политического диалога с РФ.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон предложил европейским коллегам вернуться к диалогу с Россией, подчеркнув, что дальше откладывать этот разговор невозможно. Он сообщил, что Франция уже восстановила каналы связи с РФ на техническом уровне и призвал партнеров в ЕС сделать то же самое. Он отметил важность «хорошо организованного европейского подхода».

К нормализации отношений с Москвой также призывает премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. По его словам, ЕС не способен ни военным, ни экономическим путем повлиять на РФ без поддержки США, поэтому единственный выход — заключение сделки с Россией, считает он.

Ранее посол РФ назвал попытки возобновить диалог с Евросоюзом бессмысленными.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
