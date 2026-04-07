Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В США рассказали, доверяет ли Трамп Путину

Экс-посол США Фрид: Трамп доверяет Путину больше, чем Зеленскому
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп испытывает симпатию к президенту России Владимиру Путину и больше доверяет ему, чем лидерам европейских стран и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил бывший посол США в Польше Дэниел Фрид, пишет газета New York Times.

«Трамп, кажется, чувствует себя более комфортно с Путиным и больше доверяет ему, чем лидерам демократических союзников Америки или президенту Украины Владимиру Зеленскому. Привязанность Трампа к Путину резко контрастирует с его презрением к демократическим и особенно европейским союзникам Америки, которое периодически возникает и усиливается с началом войны с Ираном», — отметил Фрид.

Также он подчеркнул, что настроения Трампа сейчас носят «антиевропейский» характер.

В апреле Трамп заявил, что Путин «абсолютно не боится» НАТО. В марте американский лидер сказал, что удивлен нежеланием президента Украины Владимира Зеленского заключать мир с Россией. Также президент США называл Зеленского препятствием для урегулирования конфликта и призвал его «взяться за дело». 20 марта Трамп отметил, что с Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным.

Ранее Зеленский описал свои отношения с Трампом.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!