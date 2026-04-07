В США рассказали, доверяет ли Трамп Путину

Президент США Дональд Трамп испытывает симпатию к президенту России Владимиру Путину и больше доверяет ему, чем лидерам европейских стран и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил бывший посол США в Польше Дэниел Фрид, пишет газета New York Times.

«Трамп, кажется, чувствует себя более комфортно с Путиным и больше доверяет ему, чем лидерам демократических союзников Америки или президенту Украины Владимиру Зеленскому. Привязанность Трампа к Путину резко контрастирует с его презрением к демократическим и особенно европейским союзникам Америки, которое периодически возникает и усиливается с началом войны с Ираном», — отметил Фрид.

Также он подчеркнул, что настроения Трампа сейчас носят «антиевропейский» характер.

В апреле Трамп заявил, что Путин «абсолютно не боится» НАТО. В марте американский лидер сказал, что удивлен нежеланием президента Украины Владимира Зеленского заключать мир с Россией. Также президент США называл Зеленского препятствием для урегулирования конфликта и призвал его «взяться за дело». 20 марта Трамп отметил, что с Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным.

Ранее Зеленский описал свои отношения с Трампом.