Рютте объяснил многочисленные операции НАТО угрозой от России

Генсек Рютте объяснил многочисленные учения и операции НАТО угрозой от России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что многочисленные учения и операции военного блока необходимы из-за якобы «российской угрозы». Об этом сообщает РИА Новости.

Рютте задали вопрос, зачем одновременно проводить операции одновременно в Балтийском море, в Арктике и у восточных границ НАТО. В ответ он заговорил об угрозах от России.

«Это ясно показывает нам, что угроза существует. Существует долгосрочная российская угроза, но мы, кстати, не должны быть наивными и в отношении Китая, потому что в Арктике, например, не только Россия, это также и Китай», — сказал Рютте.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы НАТО по запуску миссии «Арктический часовой» являются провокацией, направленной на насаждение западных порядков в регионе.

По словам дипломата, присутствие альянса в Арктике дестабилизирует военно-политическую обстановку. Она предупредила, что попытки милитаризации высоких широт и создания угроз для безопасности России будут иметь серьезные последствия для инициаторов.

