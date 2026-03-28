В Словакии обвинили Зеленского в политическом шантаже

Глава МВД Словакии и лидер партии Hlas-SD («Голос – социальная демократия»), входящей в правящую коалицию, Матуш Шутай-Эшток обвинил Владимира Зеленского в политическом шантаже в отношении Словакии и Венгрии. Своим мнением он поделился в интервью агентству TASR.

Заявление министра прозвучало в контексте приостановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

«Мы столкнулись с политическим шантажом со стороны... Зеленского, что представляется мне крайне странным, учитывая неизменную поддержку, которую Словакия и Венгрия оказывали украинскому народу с самого начала конфликта», – сказал Шутай-Эшток.

20 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинская сторона не допустила словацких экспертов к предполагаемому поврежденному участку «Дружбы» для проведения оценки реального ущерба. Фицо подчеркнул необходимость восстановления трубопровода в случае его повреждения.

Украина прекратила транзит российской нефти по «Дружбе» через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии 27 января, сославшись на повреждения трубопровода. Словацкие официальные лица выражают уверенность в работоспособности нефтепровода и расценивают прекращение поставок нефти как политически мотивированное решение, направленное на оказание давления.

Ранее Венгрия прекратила поставки газа Украине до возобновления работы «Дружбы».