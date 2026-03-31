В США рассказали, что должен сделать Трамп ради мира с Ираном

Для того, чтобы любое мирное соглашения США и Ирана «сработало» и чтобы Вашингтон смог выйти из конфликта, американские власти должны «в первую очередь» сдержать Израиль. Об этом в соцсети X написал бывший начальник национального контртеррористического центра США Джо Кент.

По его словам, прекращение конфликта с Ираном — «правильное решение» для Вашингтона. Однако если США не остановят Израиль «сейчас», то Иерусалим «сорвет любое мирное соглашение» или через несколько месяцев снова обратится к США с требованием о поддержке в свержении властей Ирана или Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Сдерживание израильтян означает лишение их военной помощи и поддержки, необходимых для проведения наступательных военных операция в Иране», — пояснил он.

28 марта Кент написал, что Израилю нужно, чтобы президент США Дональд Трамп направил сухопутные американские войска в США. Также Кент отметил, что действия Израиля направлены против переговоров с Ираном. До этого Кент говорил, что до начала конфликта Израиль боялся сделки президента США Дональда Трампа с Ираном и всячески пытался ей помешать. 17 марта стало известно, что Кент уволился со своего поста из-за несогласия с атакой США на Иран.

Кроме того, в недавнем интервью The Economist американский журналист Такер Карлсон заявил, что США атаковали Иран по настоянию Израиля и его влиятельных сторонников в США.

Ранее Израиль обвинили во втягивании США в войну.