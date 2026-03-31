Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В США рассказали, что должен сделать Трамп ради мира с Ираном

Джо Кент: для заключения мира с Ираном США должны сдержать Израиль
Elizabeth Frantz/Reuters

Для того, чтобы любое мирное соглашения США и Ирана «сработало» и чтобы Вашингтон смог выйти из конфликта, американские власти должны «в первую очередь» сдержать Израиль. Об этом в соцсети X написал бывший начальник национального контртеррористического центра США Джо Кент.

По его словам, прекращение конфликта с Ираном — «правильное решение» для Вашингтона. Однако если США не остановят Израиль «сейчас», то Иерусалим «сорвет любое мирное соглашение» или через несколько месяцев снова обратится к США с требованием о поддержке в свержении властей Ирана или Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Сдерживание израильтян означает лишение их военной помощи и поддержки, необходимых для проведения наступательных военных операция в Иране», — пояснил он.

28 марта Кент написал, что Израилю нужно, чтобы президент США Дональд Трамп направил сухопутные американские войска в США. Также Кент отметил, что действия Израиля направлены против переговоров с Ираном. До этого Кент говорил, что до начала конфликта Израиль боялся сделки президента США Дональда Трампа с Ираном и всячески пытался ей помешать. 17 марта стало известно, что Кент уволился со своего поста из-за несогласия с атакой США на Иран.

Кроме того, в недавнем интервью The Economist американский журналист Такер Карлсон заявил, что США атаковали Иран по настоянию Израиля и его влиятельных сторонников в США.

Ранее Израиль обвинили во втягивании США в войну.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!