Израиль обвинили во втягивании США в войну

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является «военным преступником», и он втянул США в конфликт с Ираном. Об этом заявил посол Ирана в Германии Маджид Нили Ахмадабади в интервью газете Berliner Zeitung.

«У Америки нет стратегии. Они не знают, почему создали себе эту проблему, и не понимают, как из неё выбраться. Израильский режим, с другой стороны, точно знает, чего хочет: дестабилизации Западной Азии, начиная с Ирана. Политическая жизнь Нетаньяху зависит от хаоса. Если будет стабильность, он попадёт в тюрьму. Он — военный преступник. Вот почему он втягивает всех в эту игру. Сегодня Америка, завтра Европа, послезавтра другие», — отметил он.

По словам посла, «израильский режим является источником всех проблем», и сейчас он хочет разделить Иран и Западную Азию. Иран же защищается от агрессора, подчеркнул Ахмадабади. Он также отметил, что приоритетом для Тегерана является оборона всеми имеющимися средствами, и подчеркнул, что страна надеется на «счастливый финал» конфликта.

В недавнем интервью The Economist американский журналист Такер Карлсон заявил, что США вступили в войну с Ираном по настоянию Израиля и его влиятельных сторонников в США. Он также подчеркнул, что у Израиля есть «внутреннее стремление к территориальной экспансии и к увеличению ресурсов».

Также 19 марта экс-директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент рассказал, что Израиль боялся, что Трамп может заключить сделку с Ираном, и всячески пытался этому помешать.

Ранее Трампа упрекнули в «безрассудной эскалации» из-за ультиматума Ирану.