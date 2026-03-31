Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Еврокомиссия выступила за сохранение запрета на закупку энергоносителей из России

Global Look Press

Еврокомиссия выступает категорически против возобновления закупок Евросоюзом энергоресурсов из России и считает это «неприемлемым», заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, было бы абсолютно неприемлемо, если объединение в будущем вернулось бы к закупкам энергоресурсов у России.

17 марта депутат Европарламента Фабио де Маси заявил, что возобновление импорта российской нефти и газа было бы «в интересах» Германии и Евросоюза, а выделение Украине кредита на €90 млрд является «серьезной ошибкой».

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

После начала конфликта в Иране и повышения цен на нефть Bloomberg писал, что у России может появиться шанс восстановить свое влияние на энергетическом рынке ЕС, а ситуация с закрытием Ормузского пролива может вынудить ЕС отложить крайний срок для государств-членов для заключения краткосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из России.

Ранее глава Евросовета высказался об ослаблении санкций против России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
