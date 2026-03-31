Еврокомиссия выступила за сохранение запрета на закупку энергоносителей из России

Еврокомиссия выступает категорически против возобновления закупок Евросоюзом энергоресурсов из России и считает это «неприемлемым», заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, было бы абсолютно неприемлемо, если объединение в будущем вернулось бы к закупкам энергоресурсов у России.

17 марта депутат Европарламента Фабио де Маси заявил, что возобновление импорта российской нефти и газа было бы «в интересах» Германии и Евросоюза, а выделение Украине кредита на €90 млрд является «серьезной ошибкой».

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

После начала конфликта в Иране и повышения цен на нефть Bloomberg писал, что у России может появиться шанс восстановить свое влияние на энергетическом рынке ЕС, а ситуация с закрытием Ормузского пролива может вынудить ЕС отложить крайний срок для государств-членов для заключения краткосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из России.

