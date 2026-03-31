Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

«Альянса практически нет»: Пентагон заявил об отсутствии поддержки в НАТО

Шеф Пентагона Хегсет обвинил членов НАТО в неготовности помогать США
Alex Brandon/AP

НАТО практически не существует, раз союзники по альянсу не готовы оказать США помощь. Об этом на пресс-конференции заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает ТАСС.

«Многое стало ясно. Мир увидел, что наши союзники готовы сделать для США, когда мы прилагаем столь масштабные усилия ради свободного мира», — подчеркнул он.

По его словам, когда Вашингтон просит своих союзников по НАТО о помощи или доступе на их военные объекты стран-союзников по НАТО , в ответ он получает «вопросы, препятствия или нерешительность».

Теперь Вашингтон многое понял о своих союзниках по альянсу, Белый дом будет принимать решение о дальнейших шагах США в НАТО, «когда все это закончится», отметил Хегсет.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, в частности в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее США пригрозили членам НАТО из-за недостаточных расходов на оборону.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!