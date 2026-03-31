«Альянса практически нет»: Пентагон заявил об отсутствии поддержки в НАТО

НАТО практически не существует, раз союзники по альянсу не готовы оказать США помощь. Об этом на пресс-конференции заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает ТАСС.

«Многое стало ясно. Мир увидел, что наши союзники готовы сделать для США, когда мы прилагаем столь масштабные усилия ради свободного мира», — подчеркнул он.

По его словам, когда Вашингтон просит своих союзников по НАТО о помощи или доступе на их военные объекты стран-союзников по НАТО , в ответ он получает «вопросы, препятствия или нерешительность».

Теперь Вашингтон многое понял о своих союзниках по альянсу, Белый дом будет принимать решение о дальнейших шагах США в НАТО, «когда все это закончится», отметил Хегсет.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, в частности в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее США пригрозили членам НАТО из-за недостаточных расходов на оборону.