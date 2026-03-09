Цены на нефть достигли четырехлетнего максимума

Цены на нефть выросли более чем на 26% и достигли максимума с 2022 года

Мировые цены на нефть резко выросли на торгах 9 марта, прибавив более 26%. Котировки достигли максимальных значений с 2022 года, сообщает «Интерфакс».

Стоимость фьючерсов (май) на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07:30 (мск) составляла $116,83 за баррель, что на $24,14 (26,04%) больше уровня закрытия предыдущей сессии. На пике показатель достигал более $119 за баррель.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $24,91 (27,4%) — до $115,81 за баррель.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива, а также о частичной блокировке Ормузского пролива. через который идут поставки нефти.

