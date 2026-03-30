Куба получила 100 тысяч тонн российской нефти

Российский танкер «Анатолий Колодкин» с 100 тысячами тонн нефти прибыл на Кубу
Российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу. Об этом заявили в министерстве транспорта России, передает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Мансас, где находится крупнейший нефтяной терминал островного государства.

С 9 января Куба не получала поставок нефти, в связи с чем испытывает острую нехватку топлива. Последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены из-за давления Вашингтона.

20 марта минфин США включил Кубу в перечень стран, которым запрещено покупать российскую нефть и нефтепродукты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с Гаваной, обсуждая возможные варианты помощи на фоне топливного кризиса.

Ранее США позволили поставлять российскую нефть на Кубу.

 
Разметки на дороге не было видно, но пришел штраф? Как доказать, что вы не нарушали
