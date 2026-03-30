Куба получила 100 тысяч тонн российской нефти

Российский танкер «Анатолий Колодкин» с 100 тысячами тонн нефти прибыл на Кубу

Российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу. Об этом заявили в министерстве транспорта России, передает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Мансас, где находится крупнейший нефтяной терминал островного государства.

С 9 января Куба не получала поставок нефти, в связи с чем испытывает острую нехватку топлива. Последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены из-за давления Вашингтона.

20 марта минфин США включил Кубу в перечень стран, которым запрещено покупать российскую нефть и нефтепродукты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с Гаваной, обсуждая возможные варианты помощи на фоне топливного кризиса.

Ранее США позволили поставлять российскую нефть на Кубу.