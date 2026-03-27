Буданов оценил влияние войны в Иране на переговоры по Украине: «Нет проблем»

Глава ОП Буданов: война в Иране не заблокировала переговорный процесс по Украине
Война в Иране не заблокировала переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов, чьи слова приводит «Укринформ».

«Как она [война в Иране] его [переговорный процесс] заблокировала, если я вернулся только из переговорного процесса?!» — сказал Буданов, имея в виду недавние переговоры с США.

Комментируя отсутствие делегации России на переговорах, он также заявил, что встреча «была двусторонней, она так и планировалась». По словам главы ОП, для проведения встречи с представителями Москвы «нет проблем».

25 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хотел бы встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для заключения сделки по урегулированию конфликта. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что контакты России и США по вопросу урегулирования продолжаются.

24 марта один из членов правящей партии «Слуга народа» рассказал «Украинской правде», что переговоры по урегулированию украинского конфликта, скорее всего, будут поставлены на длительную паузу. Также издание писало, что США на переговорах требуют от Украины вывести войска с территории Донбасса и предлагают взамен построить в стране «рай» и дать Киеву «реальные» гарантии безопасности.

Ранее Зеленский заявил о готовности обсуждать мир «на уровне лидеров».

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

