Названа самая опасная женщина-политик мира

Сестра главы КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон — это «самая опасная» женщина в мире. Об этом специалист по Северной Корее Сон-Юн Ли заявил южнокорейской газете The Korea Herald.

Он отметил, что Ким Ё Чжон, которая сейчас возглавляет отдел пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии КНДР, является «де-факто вторым человеком в северокорейской иерархии» и «заместителем» Ким Чен Ына.

«Мы еще не видели такой неограниченной власти среди влиятельных женщин в девяти государствах, обладающих ядерным оружием. Поэтому я называю ее самой опасной женщиной в мире», — отметил исследователь.

По его словам, сестра главы КНДР является «беспрецедентным оружием в арсенале северокорейской дипломатии». И когда придет время для дипломатии, «жизнерадостный характер и любезность» Ким Ё Чжон могут «обезоружить» президента США Дональда Трампа, отметил он. Однако, подчеркнул Сон-Юн Ли, такое отношения к ней — «ловушка».

Также исследователь сказал, что сейчас еще неизвестно, уступит ли Ким Ё Чжон место главы государства дочери Ким Чен Ына Ким Чжу Э, которую называют преемницей отца.

В феврале стало известно, что Ким Чен Ын назначил свою дочь руководителем ракетной программы страны. Также Ким Чен Ын повысил свою сестру Ким Ё Чжон с должности заместителя заведующего на пост главы одного из отделов Центрального комитета партии.

В марте Верховное народное собрание КНДР переизбрало Ким Чен Ына на пост председателя Государственного совета (Комиссии по государственным делам).

