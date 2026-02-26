Размер шрифта
Историк прокомментировал новость о назначении дочери Ким Чен Ына его преемницей

Историк Асмолов усомнился в назначении дочери Ким Чен Ына его преемницей
KCNA

Сообщения о том, что дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чжу Э станет его преемницей, скорее всего являются спекуляциями разведки Южной Кореи. Такое мнение в разговоре с aif.ru выразил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

«Проблема заключается в том, что это в основном спекуляции южнокорейской разведки, которую они транслируют, поскольку депутаты любят жареные новости, а южнокорейская разведка любит, чтобы ее хвалили», — заявил историк.

При этом специалист назвал это очень опасным трендом. По его мнению, стране следует вести нормальную аналитическую работу, а не придумывать слухи.

Кореевед также выразил сомнение, что дочь Ким Чена Ына в действительности могла занять пост главы ядерных сил КНДР.

Напомним, 24 февраля СМИ сообщили, о возможном назначении 13-летней дочери Ким Чен Ына руководителем ракетной программы страны. По информации южнокорейских разведывательных источников, предполагаемое назначение Ким Чжу Э может рассматриваться как элемент подготовки к будущей политической или военной карьере.

Ранее сестра Ким Чен Ына получила повышение по службе.

 
