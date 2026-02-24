Ким Чен Ын назначил свою дочь руководителем ракетной программы КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назначил свою дочь руководителем ракетной программы страны, пишет Newsweek.

СМИ сообщили о возможном назначении дочери лидера КНДР Ким Чен Ына на руководящую должность в структуре, связанной с ракетной программой страны, в том числе ядерной. По данным источников в правительстве Южной Кореи, речь идет о посте, сопоставимом с уровнем директора управления, курирующего ракетные силы Пхеньяна.

Сообщается, что девочка, известная под именем Ким Чжу Э и, по оценкам, находящаяся в подростковом возрасте, в последние годы регулярно сопровождает Ким Чен Ына на публичных мероприятиях, включая посещения ракетных испытательных объектов. Это усилило предположения о ее возможной роли в системе наследования власти в КНДР.

По информации южнокорейских разведывательных источников, предполагаемое назначение может рассматриваться как элемент подготовки к будущей политической или военной карьере. В публикациях утверждается, что Чжу Э получает доклады от военных и участвует в мероприятиях, связанных с оборонной сферой, хотя официального подтверждения со стороны Пхеньяна нет.

Ранее сестра Ким Чен Ына получила повышение по службе.