Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Ким Чен Ын назначил свою дочь руководителем ракетной программы КНДР

Newsweek: дочь Ким Чен Ына стала руководителем ракетной программы Северной Кореи
KCNA/Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назначил свою дочь руководителем ракетной программы страны, пишет Newsweek.

СМИ сообщили о возможном назначении дочери лидера КНДР Ким Чен Ына на руководящую должность в структуре, связанной с ракетной программой страны, в том числе ядерной. По данным источников в правительстве Южной Кореи, речь идет о посте, сопоставимом с уровнем директора управления, курирующего ракетные силы Пхеньяна.

Сообщается, что девочка, известная под именем Ким Чжу Э и, по оценкам, находящаяся в подростковом возрасте, в последние годы регулярно сопровождает Ким Чен Ына на публичных мероприятиях, включая посещения ракетных испытательных объектов. Это усилило предположения о ее возможной роли в системе наследования власти в КНДР.

По информации южнокорейских разведывательных источников, предполагаемое назначение может рассматриваться как элемент подготовки к будущей политической или военной карьере. В публикациях утверждается, что Чжу Э получает доклады от военных и участвует в мероприятиях, связанных с оборонной сферой, хотя официального подтверждения со стороны Пхеньяна нет.

Ранее сестра Ким Чен Ына получила повышение по службе.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!