Зеленский прибыл в страну, которую обстреливает Иран

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что приехал в Саудовскую Аравию.

По словам украинского лидера, здесь у него запланированы важные встречи.

«Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать вместе с нами ради безопасности», — написал Зеленский.

До этого президент Украины в интервью Le Monde заявил, что Соединенные Штаты обратились к Украине с просьбой о помощи в защите военных баз на Ближнем Востоке от ударов Ирана. По его словам, к Киеву также обратились Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт.

23 марта Зеленский рассказал, что у Украины якобы есть «неопровержимые данные», что Россия продолжает предоставлять разведывательную информацию Ирану. По его словам, РФ якобы использует свои возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также часть данных о взаимодействии с партнерами на Ближнем Востоке.

Ранее постпред России при ООН заявил о потрясении Зеленского потерей внимания к Украине.

 
