«Мирный план» Евросоюза по Украине заключается только в том, чтобы препятствовать переговорам и провоцировать конфликт между США и Россией. Об этом в соцсети X написал профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Единственный «мирный план» ЕС заключается в том, чтобы препятствовать переговорам и провоцировать конфликт между США и Россией, чтобы еще сильнее втянуть американцев в конфликт на Украине. Переход ЕС от мирного проекта к военному завершен», — написал он.

До этого Дизен написал, что действия главы евродипломатии Каи Каллас показывают нежелание ЕС урегулировать конфликт. Он прокомментировал перепалку Каллас с госсекретарем США Марко Рубио на встрече «Группы семи» (G7), где Каллас раскритиковала США за то, что они не повышают давление на Москву.

В недавнем интервью NBC News президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев готов провести переговоры в любом стране, кроме России и Белоруссии. По его словам, американцы предлагают организовать встречу в США, но Россия от этой локации отказывается. 27 марта Рубио отметил, что на данный момент встреч по Украине не запланировано.

Ранее Каллас обвинила Россию в содействии убийству американцев.