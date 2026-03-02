Макрон: Франция увеличит свой ядерный арсенал, но не раскроет его точный размер

Франция увеличит количество ядерных боеголовок в своем арсенале, однако не будет раскрывать их точное количество, заявил президент республики Эмануэль Макрон. Об этом сообщает BFMTV.

По словам Макрона, на него возложена ответственность за то, чтобы сдерживание Франции сохраняло свою гарантированную разрушительную силу в случае опасности.

«Именно поэтому я отдал приказ об увеличении количества ядерных боеголовок в нашем арсенале», — отметил президент республики.

В феврале политолог Сергей Федоров заявил, что правительство Франции достаточно давно предлагает своим европейским партнерам разместить на их территории ядерное оружие, и особенно это стало популярно в связи с истерией по поводу надвигающейся войны с Россией.

В Европейском союзе рассчитывают, что президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении о французской атомной стратегии 2 марта представит конкретные шаги по возможному расширению «ядерного зонтика» Парижа на всю Европу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Ранее в Германии объяснили планы передать Киеву ядерную бомбу.