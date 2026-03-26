В Госдуме назвали «замечательными» переговоры с американскими законодателями

Чернышов назвал «замечательными» переговоры с законодателями в Вашингтоне

Начало переговоров российской парламентской делегации с американскими коллегами прошло замечательно. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР).

«Прекрасное впечатление, замечательные переговоры. Я благодарю прежде всего конгрессвумен [Анну Паулину] Луну за открытый, честный, замечательный диалог. Мы обсудили огромное количество вопросов, хорошие, мне кажется, результаты», — сказал он.

Чернышов подчеркнул важность начала диалога между законодателями РФ и США.

Встреча депутатов Госдумы РФ с представителями конгресса США состоялась 26 марта. Переговоры прошли в Институте мира в Вашингтоне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российские парламентарии перед поездкой получили основные установки от главы государства Владимира Путина. Представитель Кремля выразил надежду, что встреча внесет вклад в «дело реанимации» двустороннего общения Москвы и Вашингтона.

Ранее в МИД РФ рассказали о поисках путей налаживания отношений с США.