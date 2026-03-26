Трамп раскрыл обидную для США правду про НАТО

Трамп: США ничего не получили от НАТО в операции против Ирана и не забудут этого

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты не получили ничего от НАТО в операции против Ирана.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон никогда этого не забудет.

«Страны НАТО не сделали абсолютно ничего, чтобы помочь <...> США ничего не надо от НАТО. Но никогда не забывайте этот очень важный момент», — написал американский президент.

22 марта генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попросил президента Трампа проявить понимание по вопросу помощи стран альянса Вашингтону в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Он отметил, что понимает разочарование Трампа, но также попросил понимания с его стороны, ведь странам, которые «хоть и по веским причинам» не были уведомлены о первоначальной атаке на Иран, нужно подготовиться.

Рютте добавил, что 22 государства, включая ряд стран Североатлантического альянса, обсуждают способы обеспечения безопасности для судов в Ормузском проливе, все усилия возглавляет Великобритания.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что ему не нужен Конгресс для выхода из НАТО.