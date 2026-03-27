Делягин после визита в США: Трамп хочет выйти из конфликта на Украине

Депутат ГД Делягин: Трамп и его окружение хотят выйти из конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп и его окружение хотят выйти из конфликта на Украине, но есть проблема, связанная, в том числе, с пропагандой. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин после визита в США в составе российской парламентской делегации.

«Трамп и его окружение хотят выйти из украинского конфликта, однако инерция пропаганды, политических интересов разных групп и общественного сознания держат их трясиной», — отметил Делягин.

При этом, по его мнению, прошедшие переговоры с конгрессменами США — это «прорыв блокады» РФ и демонстрация решимости со стороны окружения главы Белого дома.

26 марта делегация Госдумы РФ провела встречу с представителями американского конгресса. Переговоры прошли в Институте мира в Вашингтоне. Перед поездкой в США российские парламентарии получили основные установки от главы государства Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

