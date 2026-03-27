Делягин прокомментировал визит депутатов Госдумы в США

Член российской парламентской делегации Михаил Делягин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал встречу депутатов Госдумы с конгрессменами США. По его мнению, прошедшие переговоры — это «прорыв блокады» РФ и демонстрация решимости со стороны окружения главы Белого дома Дональда Трампа.

Делягин также отметил, что визит российских парламентариев в США не случайно проходил в закрытом режиме — такие меры были приняты для того, чтобы Украина или Европа не попытались действовать на опережение с целью сорвать встречу.

«Визит готовился в закрытом режиме, чтобы избежать провокаций сил, стремящихся втравить США в расширение поддержки Украине. Состав делегации определялся руководством страны, инструктаж был профессиональным, конкретным и честным», — сказал депутат.

Он полагает, что если России и США удастся восстановить отношения и межпарламентское общение, это приведет к снижению американской помощи Украине.

26 марта делегация Госдумы РФ провела встречу с представителями американского конгресса. Переговоры прошли в Институте мира в Вашингтоне. Перед поездкой в США российские парламентарии получили основные установки от главы государства Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее в Госдуме задумались об ослаблении санкций для американских конгрессменов.