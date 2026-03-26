В США рассматривают проведение матчей со сборными России по хоккею и футболу

В США рассматривают проведение товарищеских матчей со сборными России по хоккею и футболу. Об этом в комментарии РИА Новости заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова по итогам переговоров с членами конгресса Соединенных Штатов.

«Мы говорили, что это надо обсуждать на уровне федераций. Понятно, что парламентарии со своей стороны готовы поддержать такие правильные инициативы», — указала она.

25 марта президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что в организации ищут варианты для проведения матчей России с Канадой и США.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года, а следом — в январе 2026 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года, а также пропустили Олимпийские игры в Италии.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Европейский футбольный союз отстранили Россию в 2022 году. 2 февраля глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Вячеслав Фетисов усомнился в том, что США и Канаде интересны матчи с Россией.

 
