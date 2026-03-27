Назван инициатор возобновления контактов парламентариев РФ и США

Никонов: парламентарии РФ и США возобновили контакты по инициативе Луны
Российские и американские парламентарии возобновили контакты по инициативе члена нижней палаты конгресса США Анны Паулины Луны. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Вячеслав Никонов, который в составе делегации отправился в Вашингтон.

«Сейчас вот эти контакты [между законодателями] возобновились. Возобновились по инициативе <...> Анны Луны, которая является, конечно, очень активным конгрессменом, человеком, близким к президенту [США]», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что конгрессвумен выступила главной силой к возобновлению контактов и смогла организовать соответствующие встречи.

26 марта делегация Госдумы РФ провела встречу с представителями американского конгресса. Переговоры прошли в Институте мира в Вашингтоне. Перед поездкой в США российские парламентарии получили основные установки от главы государства Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ожидается, что 27 марта состоятся встречи депутатов ГД с представителями некоторых ведомств администрации США и американскими политологами.

Ранее сообщалось о планах конгресса США по созданию «русского кокуса».

 
