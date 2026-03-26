В Госдуме раскрыли дальнейшие планы российских депутатов в ходе визита в США

Делегация Государственной думы 27 марта встретится в Вашингтоне с представителями некоторых ведомств администрации США и американскими политологами. Об этом журналистам сообщил член российской делегации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») по итогам встречи с законодателями Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

Говоря о планах на пятницу, он заявил, что российские депутаты собираются продолжать контакты.

«В том числе встречаемся с представителями администрации, различных ветвей», — сказал Никонов.

По его словам, парламентарии РФ также проведут встречу с представителями американского аналитического сообщества.

Так что, общаемся в том числе и с теми нашими коллегами, политологами, с которыми мы не виделись достаточно давно», — подчеркнул он.

Встреча депутатов Госдумы с представителями конгресса США состоялась 26 марта. Переговоры прошли в Институте мира в Вашингтоне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские парламентарии перед поездкой получили основные установки от главы государства Владимира Путина. Представитель Кремля выразил надежду, что встреча внесет вклад в «дело реанимации» двустороннего общения Москвы и Вашингтона.

Ранее в МИД РФ рассказали о поисках путей налаживания отношений с США.