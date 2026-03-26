Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Депутат Делягин заявил о планах Конгресса США по созданию «русского кокуса»

Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

В планах – формирование «русского кокуса» в Конгрессе США и ответной группы в Государственной Думе для укрепления связей между российскими и американскими парламентариями. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«В Госдуме будет создана и будет работать группа по связям, в Конгрессе может быть создан «русский кокус», — сказал Делягин в четверг по итогам встречи с членами Конгресса.

Депутат также подчеркнул, что американская сторона проявляет интерес к ответному визиту в Москву и активно обсуждает детали его организации.

В американской политической практике «кокусами» принято называть объединения конгрессменов, сформированные на основе общих профессиональных интересов.

Делягин вошел в состав делегации депутатов Государственной Думы, находящейся с визитом в США. Российские парламентарии прибыли в Вашингтон 25 марта по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!