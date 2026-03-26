Депутат Делягин заявил о планах Конгресса США по созданию «русского кокуса»

Депутат Делягин: в Конгрессе США может быть сформирован «русский кокус»

В планах – формирование «русского кокуса» в Конгрессе США и ответной группы в Государственной Думе для укрепления связей между российскими и американскими парламентариями. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«В Госдуме будет создана и будет работать группа по связям, в Конгрессе может быть создан «русский кокус», — сказал Делягин в четверг по итогам встречи с членами Конгресса.

Депутат также подчеркнул, что американская сторона проявляет интерес к ответному визиту в Москву и активно обсуждает детали его организации.

В американской политической практике «кокусами» принято называть объединения конгрессменов, сформированные на основе общих профессиональных интересов.

Делягин вошел в состав делегации депутатов Государственной Думы, находящейся с визитом в США. Российские парламентарии прибыли в Вашингтон 25 марта по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

