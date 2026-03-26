Уиткофф высказался о возможном урегулировании конфликта между США и Ираном

Уиткофф: есть шанс на соглашение с Ираном, если в Тегеране оценят ситуацию

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что шансы на заключение соглашения с Ираном есть, если в Тегеране объективно оценят складывающуюся ситуацию. Его слова приводит «Интерфакс».

«У нас есть стойкое ощущение: если мы сможем убедить Иран, что мы находимся в точке перелома, без иных альтернатив для иранцев, кроме новых жертв и разрушений, то есть возможность для соглашения», — сказал Уиткофф.

До этого газета The New York Times сообщила, что США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. По данным израильского телеканала N12, в документе Вашингтон требует от Тегерана демонтажа ядерной программы, отказа от обогащения урана и передачи запасов под контроль МАГАТЭ. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции и поддержать развитие гражданской ядерной энергетики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

