Журналист раскрыл истинную цель переговоров США с Ираном

Христофору: переговорами Трамп отвлекает внимание от наземной операции в Иране
Американский лидер Дональд Трамп словами о якобы переговорах с Ираном перекрывает переброску военных на Ближний Восток. Такое предположение высказал журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Трамп опять пустил пыль в глаза разговорами о переговорах, а сам тем временем перебрасывает солдат. Это как с Зеленским, который просит перемирие перед очередным провальным наступлением», — считает Христофору.

По его словам, единственная причина, по которой президенту США понадобились переговоры — это подготовка наземного вторжения в Иран.

До этого телеканал Fox News сообщал, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке. В частности, генерал-майору Брэндону Тегтмайеру и его группе управления приказано начать переброску на Ближний Восток.

Отмечается, что ранее поступала информация о планах США использовать наземные подразделения для захвата иранского острова Харк и других операций на территории Ирана.

Ранее Келлог призвал США захватить иранский остров Харк.

 
