В Иране заявили, что переговоры с США «будут вести ракеты»

Комитет по нацбезопасности Меджлиса: переговоры Ирана с США будут вести ракеты

Переговоры Ирана с США «будут вести ракеты». Об этом заявил представитель комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента (Меджлис) Исламской Республики Эбрахим Резаи в соцсети X.

«Любые переговоры с дьяволом — стратегическая ошибка. Пусть переговоры с [президентом США Дональдом] Трампом ведут ракеты», — написал он.

До этого американский лидер заявил, что принимает личное участие в переговорах с Ираном. В переговорах со стороны США также участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник главы государства Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры. По его словам, Хаменеи попросил как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут соблюдены условия Тегерана.

Ранее журналист раскрыл истинную цель переговоров США с Ираном.