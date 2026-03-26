Журналист рассказала о бесполезности ликвидации иранских лидеров

Ликвидация командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алирезы Тангсири «не изменит ситуацию» в конфликте с Тегераном, как это случилось и с устранением других лидеров Исламской Республики. Об этом написала журналистка Al Jazeera Нур Одех.

По ее словам, устранение Тангсири, который был ответственным за блокаду Ормузского пролива, даст возможность Израилю показать США, что Иерусалим оказывает содействие в разблокировке пролива. Также израильская общественность рассматривает ликвидацию иранских лидеров «как достижение» на пути к возможному ослаблению режима в Иране, отметила журналистка. Однако несмотря на некоторую пользу, опыт Израиля «ясно показывает», что «это не изменит общую картину», подчеркнула Одех.

«С точки зрения стратегии, Израиль, устранивший сотни людей самых разных национальностей, в том числе в Иране, понимает, как минимум в своих военных и разведывательных структурах, что ликвидация одной или нескольких фигур принципиально не меняет ситуацию. Идет война, она бушует, и все в Израиле осознают, что Иран борется за свое выживание», – отметила она.

26 марта СМИ сообщили о ликвидации Алиреза Тангсири в результате удара в районе Бендер-Аббаса на юге стран.

В марте газета The Wall Street Journal писала, что Израиль выслеживает высокопоставленных иранских чиновников и устраняет их «одного за другим». Так, например, в ночь на 1 марта США и Израиль ликвидировали верховного лидера Ирана Али Хаменеи. После этого были устранены министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани со своим сыном, глава ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солеймани и другие лица.

Ранее США временно исключили двух иранских чиновников из целей ради переговоров.