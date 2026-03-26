Стало известно о гибели еще одного высокопоставленного военного КСИР

JPost: командующий ВМС КСИР Тангсири был убит в результате удара на юге Ирана

Командующий ВМС Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири погиб в результате удара в районе Бендер-Аббаса на юге страны. Об этом пишет газета The Jerusalem Post, ссылаясь на источник.

«Пока неясно, был ли Тангсири убит в результате удара, нанесенного Израилем или США, и при каких обстоятельствах», — сказано в сообщении.

Уточняется, что источники издания в израильском оборонном ведомстве напрямую не подтвердили факт удара, они не опровергли его.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В Тегеране подтвердили эту информацию. Вместе с Лариджани погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть чиновника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран нанес удар по крупнейшей ТЭС в Израиле.