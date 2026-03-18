СМИ рассказали об «охоте» Израиля на иранских чиновников

Израиль выслеживает высокопоставленных иранских чиновников и устраняет их «одного за другим». Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По информации издания, удары Израиля «направлены на все», начиная от подразделений Корпуса стражей исламской революции и заканчивая районными полицейскими участками в Тегеране. WSJ отмечает, что Иерусалим «нацеливался на места, где, по данным израильской разведки, находились представители режима». Например, у Ирана был план собирать сотрудников органов внутренней безопасности в местных спорткомплексах. И когда эти объекты заполнились, Израиль нанес по ним удары, в ходе которых Иерусалим ликвидировал сотен сотрудников служб безопасности и военных, отмечает издание.

WSJ пишет, что эти нападения подорвали моральный дух рядовых военных и вынудили некоторых сотрудников силовых структур ночевать в своих автомобилях, мечетях или в других спортивных сооружениях. Однако до свержения иранского режима все равно еще далеко, подчеркнуло СМИ.

«Передовые технологии, используемые Израилем, и проникновение его агентов в иранское общество создают самую серьезную угрозу для очень устойчивого режима. Однако многолетний военный опыт показывает, что свергнуть правительство с воздуха сложно, если не невозможно. А если иранский режим и выживет, он может стать более смелым и опасным», — отмечает издание.

Кроме того, источники рассказали, что сотрудники израильской разведки начали звонить отдельным командирам, угрожая им и их семьям, если они не отступят в случае восстания. WSJ пишет, что, по мнению израильских силовых структур, разваливающаяся экономика Ирана и народное недовольство ведут режим к «необратимому краху».

18 марта Израиль объявил о ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. А 17 марта Израиль устранил секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и его сына. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал отомстить за Лариджани.

В тот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил ликвидацию главы ополчения «Басидж» генерал-майора Голамрезы Солеймани.

Также сообщалось, что Госдеп США объявил награду до $10 млн за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других высокопоставленных чиновниках Ирана.

Ранее Иран пригрозил США и Израилю новым оружием после гибели Лариджани.