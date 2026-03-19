Россия эвакуирует сотрудников с АЭС «Бушер» в Иране

Госкорпорация «Росатом» планирует новый этап эвакуации сотрудников с атомной электростанции «Бушер» в Иране как только позволит военно-политическая обстановка. Об этом заявил глава компании Алексей Лихачев, передает «Интерфакс».

По его словам, это будет «мощная, центральная эвакуация», после которой на площадке останутся буквально несколько десятков человек. Лихачев пояснил, что люди на территории АЭС нужны для обеспечения присмотра за оборудованием и для дальнейшего возврата к режиму стройки.

Глава «Росатома» уточнил, что маршрут движения проработан через Армению.

17 марта Лихачев сообщил, что по району вблизи здания метрологической службы на промышленной площадке АЭС «Бушер» нанесли удар. Инцидент произошел на территории, примыкающей к действующему энергоблоку.

По словам главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, обстановка вокруг АЭС «Бушер» вызывает наибольшее беспокойство.

Ранее Россия сообщила МАГАТЭ о ситуации на АЭС «Бушер» в Иране.