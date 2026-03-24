МАГАТЭ прокомментировали удар по АЭС «Бушер»

МАГАТЭ: никто из персонала не пострадал в ходе новой атаки на АЭС «Бушер»

Никто из персонала не пострадал в ходе новой атаки на атомную электростанцию «Бушер». Об этом в соцсети X заявили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

»Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что сегодня на территорию АЭС «Бушер» попал еще один снаряд. По данным иранских властей, АЭС не получила ущерба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что станция работает в штатном режиме.

Вечером 24 марта сообщалось, что Израиль и США нанесли новый удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. Иран ответил ракетами и беспилотниками, которые атаковали Израиль и американские авиабазы на Ближнем Востоке. 5 марта Тегеран пригрозил нанести удар по ядерному реактору в израильском Димоне при попытке смены режима в стране.

Ранее стало известно о планах США по захвату иранских портов.