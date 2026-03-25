В Эстонии беспилотник врезался в дымовую трубу электростанции

ERR: в Эстонии дрон врезался в дымовую трубу электростанции и разбился

Беспилотник врезался в дымовую трубу электростанции и разбился в эстонской деревне Аувер. Об этом сообщил портал гостелерадио балтийской республики ERR.

«По данным полиции безопасности Эстонии, инцидент произошел в ночь на среду, в 03:43 (04:43 мск. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

По данным портала, электростанция не получила значительных повреждений. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

25 марта падение дрона произошло также в Краславском крае Латвии, на границе с Белоруссией. Как сообщила в соцсети X латвийский премьер-министр Эвика Силиня, упавший дрон, по предварительным данным, украинский.

23 марта спикер Вооруженных сил Литвы майор Гинтавтаус Цюнис сообщил, что в воздушном пространстве страны зафиксировали прилет неизвестного БПЛА. По его словам, вероятнее всего, дрон прилетел с территории Белоруссии. По мнению министра обороны Робертаса Каунаса, беспилотник мог быть украинским.

Ранее Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства.