В Кремле рассказали о состоянии контактов США и России по Украине

Контакты России с США по вопросу урегулирования конфликта на Украине продолжаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

25 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хотел бы увидеть встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина с Владимиром Зеленским для заключения сделки по Украине.

По имеющимся каналам контакты с представителями Соединенных Штатов продолжаются, российская сторона полагает сведения о том, что происходит, рассказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Российская Федерация приветствует усилия США, направленные на обеспечение условий выхода на урегулирование украинского конфликта.

«Приближаемся или нет, каждый раунд переговоров, шаг в сторону нахождения формулы урегулирования и формулы учета наших интересов», — сказал Песков.

Москва рассчитывает на то, что «добрые услуги» Вашингтона продолжатся, российская сторона остается открытой для переговоров, подытожил пресс-секретарь.

5 марта Трамп призвал Зеленского «взяться за дело» и заключить сделку о мирном урегулировании российского-украинского конфликта. При этом глава Белого дома отметил, что Путин готов заключить соглашение. По словам президента Соединенных Штатов, украинский лидер не проявляет достаточной готовности к переговорам.

Ранее на Украине спрогнозировали приостановку переговоров на долгий срок.

 
