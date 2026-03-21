Минфин США рассказал о новой лицензии на продажу нефти Ирана

Бессент: лицензия на иранскую нефть выведет на рынки 140 баррелей топлива
Hasan Jamali/AP

Глава министерства финансов США Скотт Бессент в соцсети X заявил, что новая лицензия Соединенных Штатов на продажу иранской нефти и нефтепродуктов даст возможность оперативно вывести на мировые рынки примерно 140 млн баррелей топлива.

«Сегодня министерство финансов выпускает узконаправленное краткосрочное разрешение, которое позволит продажу иранской нефти, застрявшей в море. Временно разблокировав эти запасы для мирового рынка, США оперативно выведут на мировые рынки примерно 140 млн баррелей нефти», — написал он.

20 марта Минфин США выдал лицензию на доставку и продажу нефти и производных продуктов из Ирана, погруженных на суда. В документе говорилось, что разрешаются все операции, которые являются обычными и необходимыми для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов, погруженных на любое судно <...> не позднее 0:01 по восточному летнему времени 20 марта. Мера будет действовать до 7:01 (мск) 19 апреля.

