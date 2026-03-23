На Украине заявили о срыве принятия закона, от которого зависят €90 млрд от ЕК

Парламент Украины не принял закон, от которого зависит получение кредита от ЕК

Верховная рада Украины сорвала принятие закона, от которого зависит выделение стране кредита Еврокомиссией на €90 млрд. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».

В материале говорится, что Рада «трещит по швам», так как партия «Слуга народа», которая образует монобольшинство, часто не может собрать даже 180 голосов.

«Самым показательным примером стал провал голосования за цифровые платформы (...) Депутаты дали лишь 168 голосов «за», из них «Слуга народа» — только 126. Нардепы даже не смогли отправить законопроект на доработку — на это голосов тоже не хватило», — сказал источник агентства.

Этот проект является одним из ключевых обязательств Украины для получения финансирования от Международного валютного фонда.

Для продолжения сотрудничества с банком и получения кредитов (в частности, в рамках программы на $8,1 млрд, одобренной в феврале 2026 года), Украина должна выполнять структурные маяки, включающие реформы финансового сектора, борьбу с коррупцией и фискальную дисциплину.

На прошлой неделе Международный валютный фонд выразил обеспокоенность по поводу способности Киева продолжать получать финансовую помощь в связи с тем, что украинский парламент затягивает принятие мер, необходимых для выделения финансирования.

Ранее Зеленский заявил, что Европе нужен план «Б» для выдачи кредита Украине.