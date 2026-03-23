«Обойдется без массовых протестов»: политолог о бунте в Раде

Политолог Михаил Павлив в интервью Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что десятки депутатов Верховной рады Украины готовы сложить свои полномочия.

По словам эксперта, в законодательном органе царит безысходность, поскольку парламентарии превратились в «крепостных», не имеющих права на «выход из игры».

При этом, как считает Павлив, бунт в Раде не перерастет в массовые протесты населения Украины, поскольку действия местных органов и отсутствие «отмашек» из Вашингтона и Лондона для оппозиционных политиков блокируют любые процессы дестабилизации. Более того, общество в стране пребывает не в бунтарском, а в глубоко подавленном состоянии.

14 марта заместитель главы фракции партии «Слуга народа» Андрей Мотовиловец в интервью изданию Forbes.ua заявил, что около 40 депутатов Верховной рады готовы сложить свои мандаты. Он подтвердил, что в парламенте страны наблюдается кризис.

Кроме того, издание «Украинская правда» со ссылкой на представителей правящей партии сообщало, что Верховная рада IX созыва, по их мнению, исчерпала себя. По данным источников, комитеты парламента фактически перестают работать, а часть депутатов отказывается сотрудничать с лидером страны Владимиром Зеленским.

