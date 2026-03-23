Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

«Обойдется без массовых протестов»: политолог о бунте в Раде

Clodagh Kilcoyne/Pool/AP

Политолог Михаил Павлив в интервью Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что десятки депутатов Верховной рады Украины готовы сложить свои полномочия.

По словам эксперта, в законодательном органе царит безысходность, поскольку парламентарии превратились в «крепостных», не имеющих права на «выход из игры».

При этом, как считает Павлив, бунт в Раде не перерастет в массовые протесты населения Украины, поскольку действия местных органов и отсутствие «отмашек» из Вашингтона и Лондона для оппозиционных политиков блокируют любые процессы дестабилизации. Более того, общество в стране пребывает не в бунтарском, а в глубоко подавленном состоянии.

14 марта заместитель главы фракции партии «Слуга народа» Андрей Мотовиловец в интервью изданию Forbes.ua заявил, что около 40 депутатов Верховной рады готовы сложить свои мандаты. Он подтвердил, что в парламенте страны наблюдается кризис.

Кроме того, издание «Украинская правда» со ссылкой на представителей правящей партии сообщало, что Верховная рада IX созыва, по их мнению, исчерпала себя. По данным источников, комитеты парламента фактически перестают работать, а часть депутатов отказывается сотрудничать с лидером страны Владимиром Зеленским.

Ранее Украине предсказали конфликт с США из-за выборов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!