В Европе заявили, что Трампу придется смириться с поражением в Иране

Профессор Крикеманс: Трамп не знает, как выйти из войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп не знает, как «выбраться» из конфликта с Ираном, и теперь американскому лидеру придется смириться со своим поражением в войне. Об этом рассказал VRT NWS бельгийский профессор международной политики Дэвид Крикеманс из университета Антверпена.

«Он думал, что масштабная бомбардировка позволит поставить Иран на колени. Но все стало намного сложнее из-за атак на все государства Персидского залива. Регион охвачен беспорядками, Ормузский пролив парализован. На самом деле, Дональд Трамп не знает, как из этого выбраться», — сказал профессор.

По словам профессора, Трамп недооценил ситуацию, и теперь ему будет «непросто» выйти из войны. Он отметил, что теперь «потребуется какая-то форма деэскалации».

Крикеманс подчеркнул, что, ввязавшись в конфликт, Трамп создал серьезные проблемы для международных рынков, спровоцировал нехватку нефти, газа и удобрений и оказался «под давлением» американской общественности. Он отметил, что из-за войны процентные ставки по гособлигациям США резко растут, что делает погашение госдолга США более дорогостоящим. И поэтому республиканцы могут проиграть промежуточные выборы в конгресс, запланированные на ноябрь 2026 года.

«Дональд Трамп думал, что контролирует ход конфликта, тогда как на самом деле Иран задает темп войны в данный момент. <…> Из-за этой авантюры Дональд Трамп может проиграть промежуточные выборы», — отметил он.

В недавней статье для Bloomberg обозреватель Марк Чемпион написал, что США оказались в тупике в войне с Ираном, так как у Вашингтона нет «очевидной стратегии», а Исламская республика обладает высоким «болевым порогом».

23 марта британский политик Джордж Гэллоуэй сообщил о нервном срыве у Трампа на фоне конфликта в Иране. Политик отметил, что об этом якобы знает все окружение американского лидера. Также о том, что в США ходят слухи о нервном срыве у Трампа, рассказал и американский журналист Грег Вайнер.

Российский сенатор Алексей Пушков также написал, что Трамп, судя по всему, хочет «выпутаться» из «иранской ловушки» и обвинить главу Пентагона Пита Хегсета в неудачном исходе операции.

