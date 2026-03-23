Политолог: США угодили в ловушку, напав на Иран

США угодили в ловушку, напав на Иран. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Вадим Сипров.

По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп поставил все карты на молниеносную операцию, рассчитывая ликвидировать иранскую верхушку и спровоцировать мгновенный крах режима. Однако все пошло не по плану Вашингтона: после того как не стало верховного лидера Ирана Али Хаменеи и ряда высокопоставленных лиц, к власти пришли более радикальные люди, не готовые вести переговоры.

«Благодаря ракетным программам Ирану удалось создать буферную зону, в которой американцы не смогут разместить группировку для осуществления наземной наступательной операции. Иранцы создали простреливаемую зону, и Америке придется выходить из этой войны», — сказал Сипров.

Соединенные Штаты могут проиграть Ирану в гонке военных ресурсов, так как они на протяжении 4 лет поставляли оружие Украине, в то время как Тегеран копил ракеты и беспилотники, добавил эксперт.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Иране пригрозили размещением морских мин по всему Персидскому заливу.