На Западе рассказали о «тупике» для США в Иране

США оказались в тупике в войне с Ираном, так как у Вашингтона нет «очевидной стратегии» на ведение боевых действий, а Исламская республика обладает высоким «болевым порогом». Об этом в статье для Bloomberg написал Марк Чемпион.

По его словам, президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет вступили в противостояние с «идеологически мотивированным врагом», не имея при этом «какой-либо очевидной стратегии».

«Теперь США оказались в тупике. Иранцы терпят серьёзные потери, но им достаточно запустить несколько беспилотников, чтобы нарушить работу Ормузского пролива или взорвать энергетическую инфраструктуру Персидского залива, чтобы оставаться в игре до тех пор, пока у США не иссякнет терпение или не закончатся средства перехвата ракет», — отметил обозреватель.

Чемпион написал, что интересы США и Израиля в конфликте в Иране различаются, и Израиль куда больше США готов к экономическим и человеческим потерям в конфликте. По его мнению, для Израиля неважно, каким государством станет Иран, распадется ли он и насколько вырастут цены на нефть, однако это имеет большое значение для США и его союзников в Персидском заливе и в Европе. Также Чемпион подчеркнул, что в Израиле атака на Иран пользуется широкой поддержкой, тогда как в США большинство американцев выступает против военных действий, а цены на бензин растут.

«Основная проблема президента Дональда Трампа заключается в том, что у Исламской Республики болевой порог даже выше, чем у Израиля, не говоря уже об американских избирателях. Это дает иранцам преимущество, несмотря на тяжелые потери, которые они понесли среди своих военных и руководства. Мы видим последствия в реальном времени», — написал он.

По мнению обозревателя, сейчас Трамп столкнулся с вопросом, стоит ли ему продолжать конфликт, надеясь на скорую победу, или же ему нужно «найти бесславный способ» выйти из войны.

19 марта глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что цели, поставленные правительствами США и Израиля в войне против Ирана, «различны». Также экс-директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент рассказал, что Израиль боялся того, что Трамп сможет заключить сделку с Ираном, и всячески пытался этому помешать.

19 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран потерял возможность обогащать уран или производить ядерные баллистические ракеты.

Недавно аналитик аналитик Майкл Бирнбаум в статье для The Washington Post также писал, что конфликт США и Израиля против Ирана обернулся стратегическим тупиком.

