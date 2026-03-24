В США рассказали о нервном срыве Трампа на фоне неудач в Иране

Журналист Вайнер: Трамп получил нервный срыв на фоне неудач в конфликте с Ираном
Американский журналист Грег Вайнер заявил о слухах в США о нервном срыве президента страны Дональда Трампа на фоне неудач в конфликте с Ираном. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Журналист отметил, что слухи о нервном срыве Трампа распространяются по территории США очень быстро. По его словам, оппоненты американского лидера отслеживают ситуацию, и есть вероятность, что Белый дом может заменить Трампа на вице-президента Джея Ди Вэнса.

Вайнер обратил внимание на то, что американский закон позволяет осуществить отстранение президента на основании несоответствующего состояния здоровья.

23 марта британский политик Джордж Гэллоуэй также заявил о нервном срыве у Трампа на фоне конфликта в Иране. По словам политика, об этом знает все окружение американского лидера, в том числе Джэй-Ди Вэнс и военные. Гэллоуэй призвал их «убрать» Трампа.

21 марта Трамп заявил, что Вашингтон уже победил Тегеран и теперь думает о сокращении военных усилий на Ближнем Востоке. Эти слова прозвучали на фоне сообщений СМИ о том, что глава Белого дома теряет доверие однопартийцев, которые все больше высказывают недовольство из-за операции в Иране.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил о поступающих противоречивых заявлениях о переговорах по Ирану. По его словам, Кремль следит за развитием событий и желает скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее генерал спрогнозировал недовольство в американском обществе из-за Ирана.

 
