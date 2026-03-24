В ЕС обвинили Путина в притоке мигрантов в Европу

Президент России Владимир Путин якобы является «главным двигателем» миграции в Европу из-за его роли в «разжигании» конфликтов в течение последнего десятилетия. Об этом газете Financial Times заявил высокопоставленный европейский чиновник.

«В этих масштабных миграционных процессах всегда замешан Путин. Всегда Владимир Путин», — заявил газете Financial Times европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

По его словам, приток мигрантов в Европу из Сирии состоялся из-за поддержки Россией президента Башара Асада в гражданской войне, начавшейся в 2011 году. После этого в 2015-2016 годах более 2 млн сирийцев подали заявление на получение убежища в ЕС. Затем в ЕС приняли множество украинцев после начала конфликта на Украине, и 4,3 млн граждан Украины получили временную защиту в ЕС, отметил он. Что касается войны в Иране, то Владимир Путин «поддерживал режим» в Тегеране, сказал Бруннер. В итоге комиссар пришел к выводу о том, что российский президент якобы «фактически является крупнейшим двигателем миграции в Европу».

При этом он отметил, что сейчас в ЕС «не видят никаких потоков из Ирана», однако подчеркнул, что европейцы «должны быть бдительны», так как «ситуация может меняться каждый день».

На саммите ЕС 19 марта руководство объединения сообщило об угрозе нового острого миграционного кризиса в Европе в результате войны на Ближнем Востоке. Также в ЕС выразили готовность к принятию мер для пресечения потоков нелегальной миграции.

В начале марте газета Politico также писала, что власти ЕС опасаются новой волны миграции из-за конфликта на Ближнем Востоке. А глава МИД Ирака Фуад Хусейн заявил, что события в Ормузском проливе могут привести к кризису цен на энергоносители, хаосу во всем регионе и к массовой миграции населения.

