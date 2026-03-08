В МИД Ирака рассказали о серьезных последствиях происходящего в Ормузском проливе

Происходящее в Ормузском проливе опасно влияет на Ирак и может привести к массовой миграции населения. Об этом заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн, пишет РИА Новости.

«Опасность происходящего в Ормузском проливе напрямую влияет на интересы Ирака, региона и всего мира», — сказал он.

В числе возможных последствий военного противостояния Ирана и США с Израилем Хусейн назвал кризис цен на энергоносители, хаос во всем регионе и массовую миграцию населения.

Накануне официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Али Мохаммад Наини заявил, что иранская сторона «ждет» американских военных, которые приготовились сопровождать суда через Ормузский пролив.

4 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон при необходимости обеспечит безопасный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

До этого стало известно, что иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.

Движение через Ормузский пролив было практически полностью прекращено после того, как США и Израиль 28 февраля нанесли удары по Ирану. 4 марта Тегеран объявил о закрытии движения по проливу.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.