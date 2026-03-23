«Не остается иного выбора»: в Израиле раскрыли решение США по острову Харк в Иране

США ускорили переброску морских пехотинцев и Военно-морских сил на Ближний Восток, поскольку практически приняли решение по захвату острова Харк в Иране. Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post cо ссылкой на источники.

По словам двух собеседников издания, накануне высокопоставленные американские чиновники сообщили своим коллегам в Израиле и других государствах «о том, что, по всей видимости, у США не останется иного выбора, кроме как начать наземную военную операцию по захвату иранского острова Харк».

Один из источников сказал, что США «ускорили переброску тысяч морских пехотинцев и военнослужащих ВМС на Ближний Восток». По его данным, в операции по захвату острова могут принять участие 4500 бойцов.

В материале отмечается, что целью готовящейся операции является «обеспечение свободы судоходства в проливах».

21 марта портал Axios писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата «нефтяного сердца» Ирана — острова Харк, через который проходит до 90% экспорта иранской нефти. Таким образом Вашингтон хочет добиться снятия блокады с Ормузского пролива и усадить Тегеран за стол переговоров. Сам американский президент утверждает, что «может взять остров в любое время, стоит только захотеть». В Иране же грозят в случае агрессии против Харка «превратить в пепел все нефтегазовые объекты» Соединенных Штатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва остается верным и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее в Иране пообещали беспрецедентный ответ США за попытку захвата острова Харк.