Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

«Не остается иного выбора»: в Израиле раскрыли решение США по острову Харк в Иране

2026 Planet Labs PBC/Reuters

США ускорили переброску морских пехотинцев и Военно-морских сил на Ближний Восток, поскольку практически приняли решение по захвату острова Харк в Иране. Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post cо ссылкой на источники.

По словам двух собеседников издания, накануне высокопоставленные американские чиновники сообщили своим коллегам в Израиле и других государствах «о том, что, по всей видимости, у США не останется иного выбора, кроме как начать наземную военную операцию по захвату иранского острова Харк».

Один из источников сказал, что США «ускорили переброску тысяч морских пехотинцев и военнослужащих ВМС на Ближний Восток». По его данным, в операции по захвату острова могут принять участие 4500 бойцов.

В материале отмечается, что целью готовящейся операции является «обеспечение свободы судоходства в проливах».

21 марта портал Axios писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата «нефтяного сердца» Ирана — острова Харк, через который проходит до 90% экспорта иранской нефти. Таким образом Вашингтон хочет добиться снятия блокады с Ормузского пролива и усадить Тегеран за стол переговоров. Сам американский президент утверждает, что «может взять остров в любое время, стоит только захотеть». В Иране же грозят в случае агрессии против Харка «превратить в пепел все нефтегазовые объекты» Соединенных Штатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва остается верным и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее в Иране пообещали беспрецедентный ответ США за попытку захвата острова Харк.

 
Теперь вы знаете
Кинопремьеры апреля-2026: Зендея выходит замуж за Паттинсона, а Серебряков и Деревянко ищут кровожадного зайца
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!