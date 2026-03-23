 
В США сравнили Трампа с «иррациональным безумцем»

Президент США Дональд Трамп ведет себя, как «иррациональный безумец», когда угрожает уничтожить иранские электростанции. Об этом в соцсети X написал американский военный аналитик и бывший офицер армии США Дэвид Пайн.

«Трамп ведет себя, как иррациональный безумец, удваивая усилия в начатой им же глупой войне и угрожая уничтожить иранские электростанции. Если он это сделает, Иран уничтожит израильские электростанции и погрузит страны Персидского залива во тьму. Иран также может вывести из строя всю американскую электроэнергетическую сеть с помощью массированной кибератаки и усиленного электромагнитного импульса, что приведет США к коллапсу», — отметил он.

21 марта Трамп заявил, что США уничтожат ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов. Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя заявление Трампа, отметил, что не видит противоречия между словами президента США о скором завершении операции и его угрозами о нанесении ударов по электростанциям.

Представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» сказал, что в случае атаки на электростанции Иран ответит США ударами по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США и их союзников на Ближнем Востоке.

Также официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари отметил, что в случае атак США Тегеран полностью закроет Ормузский пролив, пока не восстановит работу этих объектов. Подробнее о ситуации можно прочитать в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик описал последствия 48-часового ультиматума Трампа к Ирану.

 
