Бессент прокомментировал угрозы Трампа атаковать электростанции Ирана

Глава минфина США Бессент: эскалация вокруг Ирана необходима для деэскалации
Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя угрозы президента Дональда Трампа нанести удары по иранским электростанциям, заявил NBC News о необходимости эскалации конфликта с Ираном для якобы дальнейшей деэскалации ситуации.

«Иногда вы должны эскалировать ради деэскалации», — указал Бессент.

Американский чиновник также заявил, что не видит противоречия между заявлениями президента о намерении завершить операцию против Ирана и его угрозами нанести удары по электростанциям Исламской Республики.

22 марта глава Белого дома в ультимативной форме потребовал от Ирана разблокировать Ормузский пролив в течение двух суток, иначе США начнут наносить удары по энергетическим объектам Исламской Республики. Тегеран предостерег от подобных действий, заявив о готовности к ответным ударам по американским целям на Ближнем Востоке. Что может оказаться под ударом КСИР и как на это реагируют в мире — в материале «Газеты.Ru».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

